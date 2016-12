Würzburg: Rosenthal fordert Diskussion über die Zukunft der Frankenhalle

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Zukunft der Würzburger Frankenhalle muss endlich wieder auf die Tagesordnung. Es sei höchste Zeit, den Verfall der Halle in der äußeren Pleich zu stoppen, fordert Ex-OB und Landtagsmitglied Georg Rosenthal. Er will nun den bayerischen Landesdenkmalrat einschalten. Mitte 2013 hatte der Stadtrat die Idee einer Sanierung und eines Umbaus in eine Veranstaltungshalle abgelehnt. Seitdem habe sich nichts mehr getan. Zwar stehe die Halle für eine kommerzielle Nutzung zum Verkauf, dies gestalte sich ganz offenbar schwierig, auch weil die Frankenhalle unter Denkmalschutz steht.Rosenthal sieht in der Frankenhalle die Chance, einen Veranstaltungort mit bis zu 790 Sitzplätzen zu schaffen. Durch ihre Architektur und ihre Akkustik sei die ehemalige Viehauktionshalle dafür bestens geeignet.

Erstellt: 02.12.16 - 15:31 Uhr



zurück zur Übersicht