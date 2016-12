Handball: Wölfe empfangen Tabellennachbar Nordhorn-Lingen

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Heimspiel für die Rimparer Wölfe. Am Sonntagabend empfangen sie in der zweiten Handballbundesliga HSG Nordhorn-Lingen. Beide Teams liegen nah in der Tabelle beieinander. Mit zwei Siegen Vorsprung stehen die Wölfe auf Platz fünf, die Gäste auf Platz acht.Die Heimspielbilanz der Wölfe ist bislang sehr gut. Nur das erste Spiel zu Hause ging verloren. Seitdem feierten sie sechs Siege in Folge. Aber auch die Gäste aus Nordhorn sind zuletzt in guter Verfassung. Vier der letzten fünf Partien konnten sie gewinnen. Bei den Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison konnten die Wölfe zwar auswärts einen Punkt holen, zu Hause verloren sie aber.Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Sonntag um 18 Uhr.

Erstellt: 04.12.16 - 08:04 Uhr



