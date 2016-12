Mainfranken: Würzburger Westumgehung ist finanziert

Der Weg für die B26n ist frei. Der Bundestag hat am Vormittag den neuen Verkehrswegeplan verabschiedet. Er ist 270 Milliarden Euro schwer, das Geld geht in den Ausbau der Verkehrswege. Die B26n soll die A3 und die A7 zwischen Helmstadt und Werneck verbinden. Der Widerstand in der Region ist allerdings groß, vor allem im westlichen Landkreis Würzburg und Teilen von Main-Spessart.Weniger Widerstand ist dagegen bei den Ortsumgehungen von Gemünden und Giebelstadt zu erwarten. Beide Trassen sind der langjährige Wunsch in den Orten, die Finanzierung ist mit dem Bundesverkehrswegeplan jetzt gesichert.

