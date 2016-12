Würzburg: Neue Trinkwasseranlage filtert Bahnhofsquellen

Rund 120 Liter Wasser pro Sekunde. So viel Trinkwasser säubert die neue Filteranlage der Würzburger Bahnhofsquellen. Am Freitagvormittag wurde die Anlage offiziell eingeweiht. Etwa 12,5 Millionen Euro hat der Bau auf dem Gelände der WVV in der Bahnhofstraße gekostet, der hauptsächlich vom Freistaat Bayern finanziert wurde.Notwendig wurde die dreistufige Filtration über sogenannte Aktivkohle- und Ultrafilter und anschließende UV-Bestrahlung, weil der Hauptbahnhof momentan barrierefrei gebaut wird. Bis zur Landesgartenschau 2018 wird ein neuer Fahrgasttunnel in die Erde gegraben und dabei könnte eben auch das Wasser der Bahnhofsquellen verschmutzt werden.Der Bau der neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage ist auch eine Investition in die Zukunft. Denn ab 2017 will man den Würzburger Wasserbedarf komplett aus eigenen Quellen decken und kein Wasser mehr zukaufen. Die Bahnhofsquellen decken momentan etwa ein Viertel des Würzburger Bedarfs, gefiltert werden hier jetzt täglich rund 5000 m³ Wasser.

