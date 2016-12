Fußball: Kickers empfangen Düsseldorf

Foto: Marion 0502

Zweites Heimspiel in Folge für die Würzburger Kickers. Am Sonntagnachmittag empfangen die Rothosen Fortuna Düsseldorf. Es ist das erste Mal, dass sich beide Teams in der Liga begegnen. Im Pokal gab es das Aufeinandertreffen bereits zweimal. Zuletzt 2014. Im ersten Jahr von Kickers-Coach Bernd Hollerbach gewannen die Rothosen als Regionalligist gegen die Fortuna mit 3:2 nach Verlängerung.In der Tabelle trennt beide Teams aktuell nur ein Punkt. Die Kickers konnten aus den letzten fünf Ligaspielen aber nur einen Sieg feiern. Die Rheinländer befinden sich hingegen im Aufwind. Sie gewannen ihre drei letzten Auswärtsspiele.Bei den Kickers fehlen wohl drei Spieler verletzt. Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer hat wie Patrick Weihrauch Knieprobleme. Valdet Rama hatte zuletzt ein Geschwür in der Speiseröhre und droht ebenso auszufallen.Über 10.000 Tickets wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Restkarten für den Stehplatzbereich gibt es am Sonntag ab 11:30 Uhr an der Stadionkasse. Spielbeginn ist um 13:30 in der Flyeralarm Arena.

Erstellt: 03.12.16 - 13:11 Uhr



