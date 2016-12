Würzburg: Mainfrankentheater wird 50 Jahre alt

Der Bau des Mainfrankentheaters wird am Sonntag 50 Jahre alt.In diesen Jahren wurden ca. 20.000 Stücke aufgeführt, die von mehreren Millionen Menschen besucht wurden. Die Wurzeln des Theaters reichen bis ins Jahr 1804, damals wurde das private Würzburger Theater gegründet.1950 wurde das Theater zu einer städtischen Institution. Die Grundsteinlegung für den Neubau des im Krieg zerstörten Theaters war am 25. Mai 1961, fertiggestellt wurde es am 4. Dezember 1966. Am Sonntag wird im Rahmen einer festlichen Gala und einem Programm von Solisten und des Philharmonischen Orchesters der 50. Geburtstag gefeiert.

