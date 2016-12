Würzburg: Staatsgalerie in der Residenz ist wieder geöffnet

Die Würzburger Staatsgalerie ist wieder geöffnet. Am Freitagmittag wurde die Gemäldeausstellung im Nordflügel der Residenz nach 21 Monaten wiedereröffnet. Die Räume wurden umfassend saniert. Die Staatsgalerie ist ein Teil der bayerischen Staatsgemäldesammlung. Dort werden vor allem venezianische Gemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert ausgestellt. Am Tag der Wiedereröffnung ist der Eintritt in die Residenz frei.

Erstellt: 02.12.16 - 12:15 Uhr



