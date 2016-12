Würzburg: Trinkwasseraufbereitung unterm Bahnhof

Foto: Mario Heinemann / pixelio.de

Trinkwasseraufbereitung für die Bahnhofsquellen. Am Freitagvormittag wird die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage am Würzburger Hauptbahnhof offiziell eingeweiht. Dadurch sollen die Würzburger Bürger vor Verunreinigungen im Wasser geschützt werden, die eventuell durch die Bauarbeiten am Bahnhof entstehen könnten. Hintergrund der Baumaßnahme ist die Tatsache, dass der Würzburger Hauptbahnhof bis zur Landesgartenschau 2018 in Teilen barrierefrei ausgebaut sein soll. Dabei wird zum Bau eines neuen Zugangstunnels für die Bahnsteige auch im Bereich der Bahnhofsquellen in die Tiefe gegraben.

Erstellt: 02.12.16 - 06:31 Uhr



zurück zur Übersicht