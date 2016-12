Würzburg: Zwei mutmaßliche Dealer geschnappt

Symbolbild: Polizeiliche Kriminialprävention der Länder und des Bundes

Schlag gegen die Drogenszene. Seit Mittwoch sitzen ein 19- und ein 36-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Sie wurden tags zuvor im Würzburger Stadtteil Grombühl festgenommen, weil sie im dringenden Verdacht stehen schwunghaften Handel mit Rauschgift getrieben zu haben. Zuerst kontrollierte die Polizei einen 19-Jährigen, der aus einer Grombühler Wohnung kam und mehr als 700 Gramm Marihuana bei sich trug. In der Wohnung selbst nahmen die Beamten dann wenig später einen 36-jährigen fest. Bei ihm fand man außerdem 6500 Euro, die vermutlich aus dem Drogengeschäft stammen.Die beiden Männer wurden in zwei unterschiedliche Gefängnisse gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Würzburger Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

01.12.16 - 16:35 Uhr



