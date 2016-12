Würzburg: Lichterglanz in der Innenstadt

Foto: Stadt Würzburg

Würzburg ganz besonders beleuchtet. Am Samstag findet in der Stadt der Lichterglanz mit dem extra langen Weihnachtseinkaufen statt. In der kompletten City gibt es extra Weihnachtsbeleuchtung. Außerdem haben die meisten Geschäfte länger geöffnet, teilweise sogar bis 23 Uhr. Zusätzlich gibt es viele spezielle Angebote der Händler und Gastronomen.Um 21 Uhr gibt es im Rathausinnenhof auch einen Rekordversuch. Bei einem Weihnachtsmannflashmob sollen über 3.500 Weihnachtsmänner gemeinsam Weihnachtslieder singen. Kostenlose Weihnachtsmützen gibt es ab Nachmittags in vielen Geschäften der Innenstadt. Insgesamt werden rund 40.000 Besucher in Würzburg erwartet.

Erstellt: 02.12.16 - 15:00 Uhr



