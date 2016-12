Marktheidenfeld: neue Fachrichtung für die BOS

Foto: Samuel G. / pixelio.de

Der Freistaat Bayern stärkt die Berufliche Oberschule in Marktheidenfeld. Die BOS ist der einzige Standort in Unterfranken, der künftig die Ausbildungsrichtung “Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“ anbietet. Die ersten Schüler könnten im Schuljahr 2017 / 18 angenommen werden. Die neue Ausbildungsrichtung sei auch eine Maßnahme, um den BOS-Standort Marktheidenfeld langfristig zu sichern, so CSU-Landtagsmitglied Thorsten Schwab.

Erstellt: 01.12.16 - 15:46 Uhr



