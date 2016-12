Kitzingen: Shuttle verbindet Gewerbegebiete mit der Innenstadt

Foto: Gila Hanssen / pixelio.de

Bus-Shuttle in Kitzingen. Die beiden Gewerbeparks conneKT und Innopark werden jeden Donnerstag im Advent zweimal mit Bussen an die Innenstadt angebunden. Insgesamt sollen die Kitzinger Stadtteile besser miteinander verknüpft und deshalb neue Buslinien geschaffen werden. Um den Bedarf dafür zu testen, fährt jetzt im Advent an vier Tagen ein Bus-Shuttle. Man wolle versuchen die Arbeiter in den Gewerbeparks in die Stadt zu locken, so das Stadtmarketing.

Erstellt: 01.12.16 - 14:41 Uhr



