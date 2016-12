Würzburg: Dauerhaft in die Psychiatrie für Totschlag der eigenen Mutter

Foto: Funkhaus Würzburg

Dauerhaft in die Psychiatrie. Das ist das Urteil, das am Mittwoch im Fröhstockheim-Prozess in Würzburg gefallen ist. Der Angeklagte sei wegen seiner Wahnvorstellungen, die ihn dazu brachten die eigene Mutter zu töten, nicht schuldfähig, aber trotzdem gefährlich, so das Urteil des Gerichts. Es sei nicht auszuschließen, dass er aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie irgendwann wieder gewalttätig würde. Deshalb wurde für den 30-jährigen Angeklagten jetzt eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.Im März hatte der 30-Jährige in Fröhstockheim im Landkreis Kitzingen seine Mutter erst gewürgt und dann im Wahn mit einer Schere erstochen. Anschließend machte er sich auf den Weg nach Würzburg und stieg in den Zug nach Frankfurt. Dort konnte ihn die Polizei damals einige Stunden nachdem dem Leichenfund festnehmen.

Erstellt: 01.12.16 - 12:58 Uhr



zurück zur Übersicht