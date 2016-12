Würzburg: Falscher Polizist am Telefon

Betrüger am Telefon. Gleich mehrfach sind am Mittwochabend ältere Menschen in Würzburg von einem angeblichen Polizisten angerufen worden. Der Mann gab an, nach einer Festnahme von Einbrechern zu ermitteln. Im Gespräch versuchte er herauszufinden, ob die Personen Bargeld, Schmuck oder einen Tresor zu Hause haben.Die Polizei warnt, Fragen zu Wertgegenständen am Telefon zu beantworten. Sie geht davon aus, dass der Mann eine Straftat, z.B. einen Einbruch vorbereitet.

Erstellt: 01.12.16 - 14:25 Uhr



