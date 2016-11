Kitzingen: Seniorin wird von Trickdieben getäuscht

Trickbetrug in Kitzingen. Eine 88-jährige Rentnerin wurde am Mittwochnachmittag Opfer von Trickdieben, die sich Zutritt zu ihrer Wohnung in der Kitzinger Siedlung verschafft hatten. Eine etwa 30 Jahre alte, schlanke Frau mit hellblonden Haaren lockte die Rentnerin in die Küche. Sie hatte eine Münzsammlung dabei, die sie der Frau andrehen wollte. Währenddessen betrat offensichtlich eine weitere Person die Wohnung und stahl aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit goldener Kette im Wert von 400 Euro. Als der Rentnerin die ganze Sache suspekt wurde, verwies sie die Frau der Wohnung. Der Schmuck war allerdings bereits weg. Von den Tätern fehlt jede Spur.Erst vergangene Woche ist in Kitzingen ein Rentner Opfer von Trickdieben an der Haustüre geworden.

Erstellt: 01.12.16 - 10:40 Uhr



