Eibelstadt: Brand in der Apotheke

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuerwehrgroßeinsatz in Eibelstadt. In einer Apotheke ist dort am Donnerstag ein Schwelbrand ausgebrochen. Als der Apotheker sein Geschäft am Morgen öffnen wollte, schlug ihm dichter Rauch entgegen. Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Kassen-Computer für den Brand verantwortlich. Durch die starke Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden in der Apotheke, verletzt wurde aber niemand.Die sofort verständigten Feuerwehren aus Eibelstadt, Sommerhausen, Winterhausen und Ochsenfurt hatten die Lage schnell unter Kontrolle.

Erstellt: 01.12.16 - 10:28 Uhr



