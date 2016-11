Unterfranken: Mehr HIV-Infizierte als je zuvor

Foto: Funkhaus Würzburg

In Unterfranken leben momentan etwa 890 Menschen mit Aids – das sind mehr HIV-Kranke als je zuvor. Das schätzt das Robert Koch Institut. Das problematische daran ist, dass jeder siebte Betroffen nichts von seiner Erkrankung weiß. Genau diese rund 130 Personen sind es nämlich, die dann das HI-Virus weiter verbreiten. Deutlich schlimmer sieht es in Würzburgs Partnerstadt Mwanza in Tansania aus, die zum diesjährigen Welt-Aids-Tag besonders in den Fokus rückt. In Mwanza leben etwa 225.000 Menschen, mehr als 1200 von ihnen sind mit Aids infiziert.Um auf die Gefahren von Aids hinzuweisen, wird am Donnerstagabend eine etwa 100 Meter lange rote Aidsschleife am Würzburger Festungsberg beleuchtet. Laut der Aids-Beratung Unterfranken ist es vor allem wichtig Aufklärungsarbeit zu leisten und gegen die Stigmatisierung von Aids vorzugehen.

Erstellt: 01.12.16 - 06:21 Uhr



