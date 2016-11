Würzburg: Untersuchung zeigt zufriedene Arzt-Patienten

Foto: jameda.de

Gute Ärzte, glückliche Patienten. Die Würzburger Patienten sind zufrieden mit ihren Medizinern. Dies ist das Ergebnis der Ärzte-Vergleichsseite jameda.de. Die Ärzte in Würzburg erhalten von ihren Patienten auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 die Durchschnittsnote 1,79 und liegen damit leicht vor dem fränkischen Durchschnitt (1,82). Die Ärzte in der Region können dabei vor allem mit ihrer Freundlichkeit und der kurzen Wartezeit in den Arztpraxen punkten.Frankenweit schneidet Nürnberg in der Untersuchung der Patientenzufriedenheit am besten ab, die Stadt Hof am schlechtesten.

Erstellt: 30.11.16 - 17:20 Uhr



zurück zur Übersicht