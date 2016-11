Würzburg: Beim Ausparken Auto gerammt

Unfall beim Ausparken. Am Dienstagabend hat ein 23-Jähriger in Würzburg beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto gerammt. Im Bereich des Theodor-Heuss-Damms wollte der Mann rückwärts ausparken. Dabei übersah er das Auto einer 50-Jährigen, das vorbeifahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 50-Jährigen gegen ein Geländer und auf ein gegenüberliegendes, parkendes Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzung. Offenbar war die Frau auch nicht angeschnallt. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.Offenbar waren Zeugen am Unfallort, die aber vor Eintreffen der Polizei verschwanden. Die Polizei bittet alle Personen, die den Unfall beobachtet haben sich zu melden.

Erstellt: 30.11.16 - 17:01 Uhr



