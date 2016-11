Würzburg: Angeklagter im Juwelen-Prozess schweigt

Foto: Harry Hautumm / pixelio.de

Keine Aussage. Der Angeklagte im Würzburger Prozess um einen Juwelendiebstahl hat am Mittwoch vor dem Landgericht geschwiegen. So wurden lediglich Zeugen gehört und die Anklage verlesen. Darin wird dem Angeklagten vorgeworfen im Jahr 2014 das Auto eines Schmuckhändlers am Würzburger Sternplatz zusammen mit zwei Komplizen aufgebrochen zu haben. Sie stahlen zwei Koffer und zwei Taschen voller Schmuck im Wert von 157.000 Euro. Die Beute und auch ein Mitglied des Trios sind allerdings nach wie vor nicht gefunden worden.Der Prozess wird am 13. Dezember fortgesetzt, dann werden weitere Zeugen gehört.

Erstellt: 30.11.16 - 16:26 Uhr



zurück zur Übersicht