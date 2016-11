Lohr: Stadthalle wird eröffnet

Eröffnung der Stadthalle in Lohr. Am Donnerstagabend wird sie offiziell eingeweiht. Der Bau selbst war lange Zeit stark umstritten. Die Stadthalle wurde zunächst zweimal per Bürgerentscheid abgelehnt, ehe sie doch gebaut werden durfte. Auch der Bau selbst verzögerte sich immer wieder. Rund 20 Millionen Euro hat die neue Halle gekostet. Doch die nächsten Kosten stehen bereits an. Da sowohl die Licht- als auch die Tonanlage nur für Reden ausgelegt ist und auch einige Steckdosen fehlen, sind weitere 1,9 Millionen Euro für Nachbesserungen eingeplant.Vor gut einer Woche fand das erste Konzert durch das Heeresmusikcorps Veitshöchheim statt. Am Wochenende gibt es dann die ersten öffentlichen Veranstaltungen, bei dem am Freitag unter anderem die Würzburger DJ-Größe Pappenheimer auflegt.

