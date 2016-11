Würzburg: Millionenförderung für zwei Forschungsprojekte der Uni

Foto: Uni Würzburg

Geldsegen für zwei Forschungsprojekte an der Uni Würzburg. Das Bayerische Wissenschaftsministerium unterstützt die Forscher mit insgesamt 4,3 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Zum einen geht ein Teil an die Experimentelle Biomedizin am Rudolf-Virchow-Zentrum. Sie erforschen zusammen mit regionalen Unternehmen Verfahren um Blutungsrisiken leichter erkennen zu können.Zum anderen geht ein Teil an den Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik. Sie arbeiten an neuen Wegen der Immuntherapie für Krebspatienten. Sie könnte beispielsweise anstelle einer Chemotherapie eingesetzt werden.Aus dem EFRE werden zwischen 2014 und 2020 insgesamt 48 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Durch die Unterstützung der Forschungen sollen Unternehmen in Zukunft Arzneien und Geräte herstellen können, die moderne Behandlungsmethoden ermöglichen.

Erstellt: 30.11.16 - 15:43 Uhr



zurück zur Übersicht