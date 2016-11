Main-Spessart: Bauernverband gegen Nationalpark

Foto: Rike_pixelio.de

Kein Nationalpark im Spessart, das fordert der Bauernverband Main-Spessart. Ein solcher Nationalpark bevormunde Waldbesitzer und erhöhe die Wildschweinproblematik. Im Spessart gebe es eine große Baumvielfalt, die vor allem durch das Eingreifen von Menschen erreicht wurde. In einem möglichen Nationalpark könne man auftretende Schädlingsattacken nicht einmal biologisch bekämpfen, so der Bauernverband Main-Spessart.Man würde auch ein Problem mit Wildschweinen bekommen. Im Spessart ist die Zahl der Wildschweine am höchsten in ganz Bayern. In einem Nationalpark ist das Jagen nur eingeschränkt, teilweise gar nicht möglich. So könnte der Bestand der Wildschweine weiter explodieren und hohen Schaden anrichten.Deshalb sei ein Nationalpark nicht nötig. Nur eine gezielte schonende Bewirtschaftung und Bejagung mache es möglich den Spessart so zu erhalten wie er heute ist, so der Bauernverband Main-Spessart. Der Freistaat Bayern möchte einen dritten Nationalpark errichten, der Spessart ist einer der möglichen Standorte.

Erstellt: 30.11.16 - 15:15 Uhr



zurück zur Übersicht