Würzburg: Festung leuchtet gegen Todesstrafe

Foto: Stadt Würzburg

Zeichen gegen die Todesstrafe. In Würzburg leuchtet am Mittwoch die Festung Marienberg wieder in grünem Licht. Damit beteiligt sich die Stadt Würzburg erneut an der weltweiten Aktion “Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe“ der italienischen Gemeinschaft Sant’Egidio. Auch die Stadt Kitzingen beteiligt sich daran, dort leuchtet die Synagoge in hellem Licht.Der 30. November ist der Jahrestag, an dem das Großherzogtum Toskana 1786 als erster Staat der Welt Todesstrafe und Folter abgeschafft hat.

Erstellt: 30.11.16 - 13:15 Uhr



zurück zur Übersicht