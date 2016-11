Unterfranken: Schüler feiern Verfassungsjubiläum

Foto: Freistaat Bayern

Die bayerische Verfassung wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Schüler in ganz Unterfranken feiern das mit einem Projekttag. An vielen weiterführenden Schulen befassen sich die Jugendlichen in Workshops mit Themen wie Gesetzen und Regeln. Teilweise kommen Politiker um mit den Schülern zu diskutieren. Im Rahmen eines Wettbewerbs dichten viele Schüler auch eine dritte Strophe für das Bayernlied.Auch im bayerischen Landtag in München findet am Donnerstag ein Festakt anlässlich des Jubiläums statt. Am 1. Dezember 1946 hat das bayerische Volk die neu ausgearbeitete Verfassung angenommen. Im alltäglichen Leben hat sie seit 1949, durch die Einführung des deutschen Grundgesetzes, an Bedeutung verloren.

01.12.16



