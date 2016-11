Würzburg: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Foto: Rike / pixelio.de

Rauch in Würzburg-Heidingsfeld. Am Mittwochvormittag hat es in einer Wohnung stark geraucht. Schuld war Essen, das auf einem Herd vergessen wurde. So rückte die Feuerwehr aus und lüftete die Wohnung durch. Die Person, die in der Wohnung war, wurde vor Ort untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Erstellt: 30.11.16 - 12:27 Uhr



