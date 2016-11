Mainfranken: Arbeitslosenquote auf Tiefststand des Jahres

So wenig Arbeitslose wie noch nie in diesem Jahr. In Mainfranken waren im November 7.560 Menschen auf der Suche nach Arbeit. Das sind 90 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl aber leicht verschlechtert. Das liegt vor allem an den anerkannten Flüchtlingen, die auf den Arbeitsmarkt strömen.Die Betriebe suchen aber teilweise händeringend nach Arbeitskräften. Im November gab es 1.340 neue, offene Stellen. Insgesamt gibt es noch 4.250 Arbeitsangebote. Das war die höchste Nachfrage nach neuem Personal in den vergangenen zwei Jahren. Vor allem Fachkräfte im Bereich Verkauf, Metallbau, Elektronik oder Mechatronik werden gebraucht.

