Gemünden: Die neue Mühltorbrücke wird zusammengesetzt

Foto: Funkhaus Würzburg

In Gemünden wird die neue Mühltorbrücke gebaut. Am Dienstag sind die letzten Teile eingesetzt worden. Sie verbindet für die Fußgänger die beiden Ufer der Saale. Der rund 55 Meter lange und fast 40 Tonnen schwere Bau ist aus drei Teilen zusammengesetzt worden. Dazu waren drei Kräne im Einsatz. Für den Bau der Brücke hatten die Gemündener über 60.000 Tonnen Spenden gesammelt. Die alte Brücke war marode und wurde vor zwei Jahren abgerissen. Die ersten Fußgänger sollen die Brücke voraussichtlich am Freitag nutzen können.

Erstellt: 30.11.16 - 05:42 Uhr



