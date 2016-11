Würzburg: K+L Ruppert geschlossen

Foto: Funkhaus Würzburg

Nach 17 Jahren macht Modeunternehmen K+L Ruppert in Würzburg endgültig dicht. Im Inneren wird das Gebäude am Marktplatz bereits ausgeräumt.K+L Ruppert bleibt Eigentümer des Gebäudes. Für das Untergeschoss ist mit der dm-Drogeriemarkt-Kette bereits ein Nachmieter gefunden. Im April soll dort eine weitere Filiale eröffnet werden, bis dahin soll der Zugang vom Unteren Markt barrierefrei gestaltet werden. Nachmieter soll wohl der Outlet-Riese TK Maxx sein. Dieser bietet Designer Labels zu günstigen Preisen an.

Erstellt: 30.11.16 - 06:30 Uhr



