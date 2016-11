Dettelbach: Rechtsanwalt ermittelt nach Datenpanne

Wer trägt Schuld nach der Datenpanne in Dettelbach? Diese Frage versucht jetzt ein Rechtsanwalt zu klären, den die Stadt Dettelbach in dieser Woche beauftragt hat. Anfang des Jahres hatte ein Trojaner große Teile der Stadtverwaltung in Dettelbach lahmgelegt. Über 100.000 Euro Schaden sind dabei wohl insgesamt entstanden, obwohl der Großteil der Daten wiederhergestellt werden konnte.Die Stadt Dettelbach hält ihren damaligen Technik-Dienstleister für verantwortlich, weil der “dilettantisch“ mit dem Problem umgegangen war, hieß es damals aus dem Rathaus. Die Technik-Firma weist die Vorwürfe aber zurück.Erste Einschätzungen des Rechtsanwalts werden dazu in den nächsten Wochen gegenüber dem Stadtrat mitgeteilt, hieß es am Dienstag von der Bürgermeisterin Christine Konrad.

