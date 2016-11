A7/Wasserlosen: Große Mengen Rauschgift nach Unfall gefunden

Unfallopfer versteckt Rauschgift. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte hat ein 46-jähriger Autofahrer nach einem Unfall am Freitag Drogen bei einem nahegelegenen Feld versteckt. Er stieß mit seinem Auto auf der A7 bei Wasserlosen im Landkreis Schweinfurt mit einem LKW zusammen. Anschließend verschwand er für kurze Zeit in Richtung eines Feldes.Da zunächst unklar war, warum sich der Mann vom Auto entfernt hatte, wurde der Bereich neben der Autobahn von der Polizei durchsucht. Die Beamten fanden dabei etwa 500 Gramm Mariuhana, 100 Gramm Haschisch, 50 Gramm Amphetamin und knapp 20 Ecstasy-Tabletten. Da der 46-Jährige unter Verdacht des Drogenhandels steht wurde er festgenommen. Er sitzt im Moment in Untersuchungshaft.

