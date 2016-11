Würzburg: Punker bedroht Frau mit Messer

Foto: Rike_pixelio.de

Frau mit Messer bedroht. Ein 36-jähriger Punker hat am Sonntagabend am Würzburger Hauptbahnhof eine 25-Jährige mit einem Messer bedroht. Der Freund der Frau meldete das der Polizei. Die konnten den 36-Jährigen schließlich stellen. Sie fanden bei ihm insgesamt drei Messer.Bei dem Punker wurde ein Alkoholwert von über 0,7 Promille festgestellt. Warum der Mann die Frau bedrohte ist bislang nicht bekannt. Der 36-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Erstellt: 29.11.16 - 16:43 Uhr



