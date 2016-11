Würzburg: Rund 160 Bäume müssen gefällt werden

Baumfällarbeiten in Würzburg. Rund 160 Bäume werden ab Donnerstag bis Ende Februar im Stadtgebiet gefällt. Das städtische Gartenamt hat bei Baumkontrollen festgestellt, dass einige Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern krank sind oder eine Gefahr für ihre Umgebung darstellen. Gestartet werden die Fällarbeiten in der Seinsheimstraße, in der Nähe des Stadtrings Süd.Alle Bäume, die nicht durch Pflegemaßnahmen gerettet werden, werden durch Neupflanzungen ersetzt. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet rund 40.000 Bäume, dabei sind ganze Waldstücke wie am Schenkenturm nicht mit eingerechnet.

