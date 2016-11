Würzburg: Zweiter Juwelendieb vor Gericht

Zweiter Prozess um spektakulären Juwelendiebstahl von Würzburg. Drei Kolumbianer hatten bereits vor zwei Jahren einen Schmuckhändler ausgeraubt, der auf dem Würzburger Sternplatz geparkt hatte. Nachdem einer der drei bereits Anfang des Jahres zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurde, steht ab Mittwoch der nächste vor Gericht.Die drei Personen hatten 2014 die Autoscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und zwei Koffer und zwei Taschen voller Schmuck und Juwelen gestohlen. Die Beute war rund 157.000 Euro wert.Wie bereits der erste Täter im letzten Jahr, konnte auch der jetzige Angeklagte in Paris festgenommen werden. Französische Grenzbehörden schnappten ihn damals bei der Einreise am Flughafen Charles de Gaulle. Was aus der Beute und der dritten Person – einer Frau – wurde, ist bislang nicht bekannt.

Erstellt: 30.11.16 - 06:09 Uhr



