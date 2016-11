Mainfranken: Unterschiede bei der Auto-Versicherung

Eine Auto-Versicherung, aber verschieden hohe Beiträge. Je nachdem in welchem Landkreis man in Mainfranken lebt, kann auch die Versicherung teurer oder günstiger sein. So liegen die sogenannten “Regionalklassen“ in den Kreisen Kitzingen (R4) oder Main-Spessart (R5) deutlich niedriger und damit günstiger als in Stadt Würzburg (R8) und Landkreis Würzburg (R10). Das kann – je nach Auto – einen Preisunterschied von bis zu 130 Euro ausmachen.Günstiger wird es vorrausichtlich nächstes Jahr in der Stadt Schweinfurt. Dort sinkt die Regionalklasse um zwei Punkte auf R10 ab. Denn dort hat sich offenbar das Verhalten der Autofahrer verbessert und die Zahl der Unfälle ist zurückgegangen.Meistens enden die Kfz-Versicherungsverträge am 31. Dezember eines Jahres. Wegen der einmonatigen Kündigungsfrist müssen Wechselwillige einen Vertrag in diesem Jahr also bis spätestens Mittwoch, den 30. November, kündigen.

Erstellt: 29.11.16



