Würzburg: kein Führerschein, kein TÜV, aber betrunken

Foto: schau.media / pixelio.de

Keinen Führerschein, ungültige Nummernschilder und der Fahrer angetrunken – Polizisten in Würzburg haben bei einer Verkehrskontrolle in Würzburg einen Volltreffer gelandet. Als erstes war ihnen Alkoholgeruch des Fahrers aufgefallen, er hatte 0,6 Promille intus. Als nächstes fiel auf, dass das Kennzeichen gefälscht war. Den Abschluss bildete dann die Tatsache, dass der 30-Jährige keinen Führerschein mehr hat. So musste der Mann seinen LKW stehen lassen, ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Erstellt: 29.11.16 - 14:19 Uhr



