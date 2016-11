Iphofen / Astheim: Eisweinlese in der Dunkelheit

Foto: Funkhaus Würzburg

Es ist eine goldene und süße Rarität. In Iphofen und Astheim im Landkreis Kitzingen ist am Dienstagmorgen Eiswein gelesen worden. Der Riesling, Julius Echter Berg vom Iphöfer Weingut Wirsching hatte etwa 180° Oechsle, der Silvaner des Weinguts Familie Menz in der Lage Astheimer Karthäuser hatte etwa 135° Oechsle. Insgesamt 25 Winzer in Mainfranken haben sich in diesem Jahr getraut noch einen Teil ihrer Ernte im Weinberg hängen zu lassen.Erst ab Minus 7° Celsius darf Eiswein gelesen werden, weil dann das Wasser in den ohnehin schon eingetrockneten und süßen Beeren gefroren ist und so ein besonders süßer Most gekeltert werden kann.

Erstellt: 29.11.16 - 13:37 Uhr



