Würzburg: Nachtbusse werden gut angenommen

Die Nachtbusse in Würzburg werden gut genutzt. Rund einen Monat nach dem Start zeigt sich die WVV sehr zufrieden mit der Auslastung. Vor allem die Routen Richtung Sanderau/Rottenbauer, sowie übers Frauenland Richtung Hubland/Keesburg sind besonders gefragt. Es gebe aber keine Linie, die nur wenig oder gar nicht genutzt wird. Auch das Umsteigen an der zentralen Haltestelle “Juliuspromenade“ habe bislang bestens funktioniert, so die WVV weiter.Das neue Nachtbus-Netz wurde Anfang November eingeführt. Ausgearbeitet wurde es mit Studenten, die eine bessere Nachtverbindung zwischen allen Stadtteilen gefordert hatten.

Erstellt: 05.12.16 - 06:00 Uhr



