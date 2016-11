Unterfranken: Auftragslage am Bau deutlich gestiegen

Bauboom in Unterfranken. Im Herbst dieses Jahres sind die Auftragsbücher im Unterfränkischen Baugewerbe prall gefüllt. Das geht aus den Zahlen des statistischen Landesamtes für den Monat September hervor. Demnach hatten die Betriebe rund 886.000 laufende Aufträge. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg um fast 56 Prozent und damit auch ein deutlich größeres Plus als im kompletten Rest Bayerns.Der größte Teil liegt im Bereich des gewerblichen Hochbaus mit rund 275.000 Aufträgen, ziemlich genau 100.000 Aufträge beschäftigten sich mit Wohnungsbau in Unterfranken.

