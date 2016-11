Prichsenstadt: Heißes Fett setzt Küche in Brand

Foto: Funkhaus Würzburg

Hoher Schaden bei Küchenbrand. In Prichsenstadt stand am Montagnachmittag ein Kochtopf mit Fett unbeaufsichtigt auf dem angeschalteten Herd. Das Fett entzündete sich. Die Feuerwehr rückte mit 36 Mann an. Verletzt wurde niemand. In der Küche entstand aber Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Erstellt: 29.11.16 - 09:18 Uhr



zurück zur Übersicht