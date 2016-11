Würzburg: Einbrüche in zwei Gaststätten

Foto: Christoph Droste -pixelio.de

Einbrüche in zwei Gaststätten in der Würzburger Innenstadt. Dabei wurde mehrere tausend Euro Bargeld geklaut. Am Sonntagmorgen zwischen 3 Uhr und 7:15 Uhr war ein Einbrecher zunächst in einem Café am Kardinal-Faulhaber-Platz am Werk. Der Unbekannte brach die Hintertür auf und entwendete Bargeld aus einem Schrank.Kurz nach Mitternacht am Montagmorgen beobachtete eine Passantin den Lichtschein einer Taschenlampe in einer Bar in der Kamelitenstraße. Ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann kam offenbar gewaltsam über den Nebeneingang in den Laden. Der Mann stahl Bargeld und nahm einen etwa 70 kg schweren Möbeltresor mit. Als die Polizei eintraf war der Täter aber schon verschwunden. Er ist etwa 175 cm groß und hat eine helle Hautfarbe.Ob beide Fälle im Zusammenhang stehen ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Erstellt: 28.11.16 - 18:00 Uhr



