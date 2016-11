Würzburg: schwere Verbrennungen nach Strom-Unfall

Schwerer Arbeitsunfall am Würzburger Fraunhofer-Institut in der Zellerau. Ein Angestellter hat dort am Montagnachmittag schwere Verbrennungen am Oberkörper erlitten. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich bei Arbeiten an einer technischen Anlage ein Lichtbogen gebildet und den Mann getroffen. Er musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

