Würzburg: junger Schäferhund sucht seine Besitzer

Foto: Polizei

In Würzburg sucht ein junger Schäferhund seine Besitzer. Der etwa ein Jahr alte Rüde war am Sonntagmittag einem Spaziergänger am Pleichachgrund in Versbach auf Schritt und Tritt gefolgt. Nachdem der Mann keinen Besitzer ausmachen konnte, informierte er die Polizei. Bislang deutet alles darauf hin, dass der Schäferhund seiner Familie entlaufen ist.Da er kein Halsband trug, hatte er auch keine Steuermarke, die Hinweise auf seinen Besitzer geben können. Der Schäferhund ist etwa ein Jahr alt und schwarz/braun. Er ist gut erzogen, außerdem deutet sein gepflegtes Erscheinungsbild auf einen Familienhund hin. Hinweise zu den Besitzern nimmt die Polizeiinspektion Würzburg Stadt entgegen.

Erstellt: 28.11.16 - 15:35 Uhr



zurück zur Übersicht