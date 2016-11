Würzburg: Kein Geld für Moz-Areal – Bürgerinitiative ist entsetzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Entsetzen bei der Bürgerinitiative "Rettet das MOZ". Im Haushaltsplan der Stadt Würzburg für 2017 sind keine Gelder für den Erhalt des Mozart-Areals eingeplant. Obwohl nahezu alle Fraktionen Anträge für Gelder eingereicht hatten, wurden alle abgelehnt. Selbst ein Kompromiss-Vorschlag von Oberbürgermeister Christian wurde nicht angenommen.Man sei verärgert über die Art der Politik im Stadtrat, so ein Sprecher der Bürgerinitiative. Man übergehe so den Bürgerwillen und zeige keine Bereitschaft etwas für das Areal zu tun. Die Bürgerinitiative möchte in den kommenden Wochen noch Gespräche mit den politischen Vertretern suchen. Man müsse mit kühlem Kopf zusammenarbeiten und einen Kompromiss finden. Eventuell könne man so doch noch Geld für das Mozart-Areal im kommenden Jahr bekommen, so die Hoffnung.

