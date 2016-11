Gemünden: Arbeiter bei Betriebsunfall schwer verletzt

Foto: Benedict Rottmann

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 56-Jähriger Mann am Samstag in Gemünden schwer verletzt worden. Der Mann hatte in einer Agrarfirma mit einem Stapler Mais verladen. Dabei prallte er gegen ein Hindernis, sein Kopf schlug gegen ein Metallteil im Führerhaus. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik gebracht werden.

Erstellt: 28.11.16 - 14:56 Uhr



