Unterfranken: Reichsbürger beschäftigen Behörden

Die Reichsbürger in Unterfranken beschäftigen die Behörden. Bei einer Umfrage unter den Landratsämtern sowie der Stadt Würzburg zeigte sich immer wieder das gleiche Bild: Zusatzarbeit durch Reichsbürger gibt es vor allem im Geschäftsbereich “Kommunales, Sicherheit und Verbraucherschutz“. So kommt es beispielsweise in den Zulassungs- und Führerscheinbehörden oft zu einem sehr umfangreiche Schriftwechsel, da beispielsweise Formulare nicht anerkannt, Bescheide nicht geöffnet und dann auch nicht befolgt werden. Dies endet dann oftmals in einer gerichtlichen Überprüfung, so das Landratsamt Würzburg. Darüber hinaus würden die Sachbearbeiter oft ohne Termin von Reichsbürgern aufgesucht und dann in längere Diskussionen verstrickt. Zusätzliches Personal für die Bearbeitung der Behördengänge von Reichsbürgern müsse aber nicht eingestellt werden, so der gemeinsame Tenor.

