Die Charivari Rabatthelden auf dünnem Eis

Foto und Video: Funkhaus Würzburg

Was für eine Rallye! Mit Bobbycar, Schlitten, Gummiboot und Co. ging es heute für das Charivari Team aufs Eis. Das Ziel: Eine kostenlose 80er-Eis-Disco am Mittwoch, 30. November 2016, von 16.45 bis 18.45 Uhr. Zehn Runden mussten in nur zehn Minuten geschafft werden und ob am Ende gejubelt werden durfte, das sehen Sie im Video. Vielen Dank an das Autohaus Köhler in Karlstadt und an Decathlon Würzburg für die Ausrüstung, und an die WVV, die diesen Spaß mitgemacht hat.

Erstellt: 28.11.16 - 13:32 Uhr

Video zur Meldung (Anklicken zum Abspielen)



Video: (Anklicken zum Abspielen)



zurück zur Übersicht