Würzburg: Wichtiger Schritt Richtung Multifunktionsarena

Foto: Würzburg Wiki

Positives Signal der Stadt Würzburg für neue Multifunktionsarena. So sieht es Investor Gerold Bader. Am Freitag wurde in den Haushaltsberatungen angekündigt, dass die Stadt 300.000 Euro für Planungen des Umfelds der Halle bereitstellt. Beispielsweise muss noch ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Außerdem befindet sich das Grundstück in einem Wasserschutzgebiet, auch das müsse man bei den Planungen beachten, so Bader. Im Frühjahr kommenden Jahres könnte im Optimalfall mit diesen Planungen begonnen werden.Am Freitag wurde ebenso bekannt, dass ein Stifter einen zweistelligen Millionenbetrag für den Bau zur Verfügung stellt. Auch das sei ein großer Schritt in die richtige Richtung. Bislang wird sich aber mit genauen Plänen für eine neue Halle hinter dem Hotelturm in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Bader betonte aber, dass im Hintergrund weiterhin fleißig daran gearbeitet werde.Wenn alles gut läuft könnte man 2018 mit den Bauarbeiten beginnen. Bis zu 7.500 Zuschauer sollen in der neuen Multifunktionsarena Platz haben.

Erstellt: 29.11.16 - 05:30 Uhr



