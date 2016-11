Mainfranken: Beteiligung an SuedLink-Planungen

Beteiligung an den Planungen zur Stromtrasse Sued-Link. Noch bis zum Dienstag können Bürger im Internet Einwände und Hinweise gegen die möglichen Trassen-Korridore einreichen. Hunderte Mainfranken haben das bereits getan. Auf einer Interaktiven Landkarte können die Nutzer Hinweise hinterlassen. TenneT will sie dann einer Überprüfung unterziehen und bei der weiteren Planung beachten.Im September hatte der Netzbetreiber neue mögliche Routen für die unterirdische Stromleitung vorgestellt. Empörung gab es vor allem im Raum Kitzingen, der Landkreis war in älteren Planungen nie aufgetaucht.

