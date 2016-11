Würzburg: Weiße Wolke durch Sicherheitsventil ausgelöst

Foto: Hörer Andreas

Eine große weiße Wolke hat am Montagvormittag in Würzburg für Staunen gesorgt. Sie stand etwa 30 Meter hoch, neben der Friedensbrücke. Wie die WVV auf Anfrage bestätigte, gab es ein Problem an einer Gasturbine im Heizkraftwerk, neben der Brücke. Dadurch hatte sich ein Sicherheitsventil geöffnet. Die heiße, feuchte Luft aus dem Kraftwerk kondensierte dann sofort an der kalten Außenluft. Das Anspringen des Sicherheitsventils sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Erstellt: 28.11.16 - 11:37 Uhr



